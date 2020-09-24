Пловцы и фехтовальщики из Петербурга привезли 21 медаль с чемпионата России

Спортсмены Северной столицы с поражением опорно-двигательного аппарата достойно представили город на всероссийских соревнованиях в Калуге. Сборная Петербурга по плаванию завоевала 21 медаль и заняла второе место в общем командном зачёте. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В фехтовании на колясках Роман Федяев стал чемпионом страны в мужской рапире. Женская сборная также завоевала золото в командном турнире по сабле.

