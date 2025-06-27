Петербургская фехтовальщица Карина Таллада выиграла золото на первенстве мира в Бразилии

В составе сборной России она заняла первое место в командном турнире саблисток

В Бразилии завершился юниорский чемпионат мира по фехтованию, где сборная России по сабле завоевала золотые медали. В составе команды выступила петербурженка Карина Таллада. Решающий финал против сборной Китая получился крайне напряжённым — россиянки вырвали победу с минимальным преимуществом 45:44.

По данным Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, команда России выступала на турнире под национальным флагом и гимном, что добавило спортсменкам особого настроя. Бронзовые награды достались сборной Венгрии. Россиянки прошли весь турнирный путь без поражений, демонстрируя слаженную командную работу.

Карина Таллада уже не впервые оказывается в центре внимания спортивной общественности. Ранее она становилась чемпионкой этапа Кубка мира в Ташкенте, а также в составе сборной завоевала золото на Первенстве Европы среди юниоров в Тбилиси . Воспитанница СШОР "Комета" (тренер — Александр Пантелеев), она является студенткой второго курса НГУ им. П. Ф. Лесгафта, где учится на кафедре теории и методики фехтования.

В интервью после одной из побед Карина признавалась, что её мечта — олимпийское золото, и она надеется в будущем его достичь. Она также рассказала, что её талисманом на соревнованиях стала мягкая игрушка капибары, которую она случайно купила в аэропорту Пулково.

Фото: Telegram / Олимпийский комитет России