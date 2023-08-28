За победу в турнире по фехтованию "Рапира Петербурга" поборются 150 спортсменов

Продлится состязание до 29 числа на базе СШОР имени А. С. Рахлина.

В Петербурге 27 июня начался 48-й Международный турнир по фехтованию "Рапира Петербурга". Продлится состязание до 29 числа на базе СШОР имени А. С. Рахлина Калининского района, сообщили в Смольном.

За победу поборются 150 спортсменов из РФ, Вьетнама, Таиланда, Пакистана и Белоруссии.

СШОР имени Рахлина впервые принимает соревнования по фехтованию. Место выбрано неслучайно. Новый спортивный комплекс на Замшиной улице был открыт в сентябре 2024 года. В центре работает отделение фехтования по дисциплине сабля, а с января 2025 года направление развивается по дисциплине рапира. Пресс-служба Смольного

Ранее мы рассказывали о том, что турнир по футзалу с участием людей с синдромом Дауна состоится в Петербурге.

Фото: пресс-служба комитета по физической культуре и спорту Петербурга