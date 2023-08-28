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За победу в турнире по фехтованию "Рапира Петербурга" поборются 150 спортсменов
Сегодня, 20:52
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За победу в турнире по фехтованию "Рапира Петербурга" поборются 150 спортсменов

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Продлится состязание до 29 числа на базе СШОР имени А. С. Рахлина.

В Петербурге 27 июня начался 48-й Международный турнир по фехтованию "Рапира Петербурга". Продлится состязание до 29 числа на базе СШОР имени А. С. Рахлина Калининского района, сообщили в Смольном. 

За победу поборются 150 спортсменов из РФ, Вьетнама, Таиланда, Пакистана и Белоруссии. 

СШОР имени Рахлина впервые принимает соревнования по фехтованию. Место выбрано неслучайно. Новый спортивный комплекс на Замшиной улице был открыт в сентябре 2024 года. В центре работает отделение фехтования по дисциплине сабля, а с января 2025 года направление развивается по дисциплине рапира. 

Пресс-служба Смольного 

Ранее мы рассказывали о том, что турнир по футзалу с участием людей с синдромом Дауна состоится в Петербурге. 

Фото: пресс-служба комитета по физической культуре и спорту Петербурга 

Теги: турнир, фехтование
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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