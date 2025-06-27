Турнир по футзалу с участием людей с синдромом Дауна состоится в Петербурге

Торжественное открытие турнира запланировано на 30 июня в 16:30 в Центре адаптивной физической культуры и адаптивного спорта Санкт-Петербурга (адрес: ул. Яхтенная, 39).

В Петербурге в ближайший понедельник стартует крупнейший российский футбольный турнир для людей с синдромом Дауна — "Кубок Солнца". Эту информацию Федерация футбола Северной столицы сообщила "Вечернему Петербургу".

Турнир продлится четыре дня, в нём примут участие восемнадцать команд из двенадцати регионов России, а также сборная Беларуси. Соревнования пройдут на двух спортивных аренах, матчи начнутся ежедневно в 8 утра. Согласно официальным данным, в прошлом году победителями в обеих возрастных группах (до 17 лет и старшей возрастной категории) становились команды из Ленинградской области.

Торжественное открытие турнира запланировано на 30 июня в 16:30 в Центре адаптивной физической культуры и адаптивного спорта Санкт-Петербурга (адрес: ул. Яхтенная, 39). Организаторы ожидают присутствие известных футболистов, звёзд эстрады и других почетных гостей.

Далее, в 17:30, начнётся особый инклюзивный матч, в котором сыграют сборные артисты и актеры Санкт-Петербурга, бывшие игроки футбольной команды "Зенит", депутаты законодательного собрания города и лучшие спортсмены России с диагнозом синдрома Дауна.

Заключительное награждение победителей и призёров турнира предусмотрено на 3 июля в 15:00 в спортивном комплексе Калининского района (ул. Наталья Грудинина, 2).

Ранее мы сообщили о том, что петербургская сборная завоевала главный трофей Кубка России по плаванию.

Фото: Федерация футбола Санкт-Петербурга