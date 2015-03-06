Петербургская сборная завоевала главный трофей Кубка России по плаванию

Спортсмены Петербурга отличились выдающимся результатом, выиграв за четыре дня соревнований целых 32 награды различного достоинства, из которых 15 медалей оказались золотыми.

Команда Петербурга уверенно выиграла Кубок России по плаванию, подтвердив статус сильнейшей сборной турнира. Сообщил об успехе команда вице-губернатор города Борис Пиотровский.

Спортсмены Петербурга отличились выдающимся результатом, выиграв за четыре дня соревнований целых 32 награды различного достоинства, из которых 15 медалей оказались золотыми. Главные герои финала, принесшие команде наибольшее количество золотых медалей, стали:

Кирилл Пригода — победивший на трёх дистанциях брассом (50 метров, 100 метров и 200 метров);Роман Шевляков — чемпион на обеих дистанциях баттерфляем (50 метров и 100 метров), попутно установивший новый национальный рекорд;Милана Степанова — выигрывавшая обе дистанции плавания на спине (100 метров и 200 метров);Евгения Чикунова — взявшая золото на каждой из трех дистанций брассом (50 метров, 100 метров и 200 метров); Ирина Звягинцева — победительница дистанции комплексного плавания на 200 метров.

Также великолепно проявили себя петербургские пловцы в командных гонках, завоёвывая первое место в смешанной эстафете вольным стилем 4×100 метров и женской комбинированной эстафете 4×100 метров.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы завоевали медали на чемпионате Европы по спортивной борьбе.

Фото: Telegram / Пиотровский Online