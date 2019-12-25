Петербуржцы завоевали медали на чемпионате Европы по спортивной борьбе

В состязаниях по греко-римской борьбе заметного успеха добился Артём Ильченко, получивший бронзу в весовой группе до 71 кг.

Спортсмены из Санкт-Петербурга вернулись домой с наградами континентального первенства по спортивной борьбе среди подростков возрастом до 17 лет. Об этом объявил вице-губернатор города Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

Среди участниц женского турнира отличились Полина Бочкарёва, одержавшая победу в весовой категории до 49 килограммов, Залина Тотрова, ставшая чемпионкой в весе до 61 килограмма, и Лилия Ермохина, завоевавшая золотую медаль в категории до 65 килограммов.

В состязаниях по греко-римской борьбе заметного успеха добился Артём Ильченко, получивший бронзу в весовой группе до 71 кг.

Ранее мы сообщили о том, что житель Выборга завоевал бронзовую медаль на велогонке "Золото Ладоги". Маршрут соревнований пролегает рядом с такими достопримечательностями, как Выборгский замок, крепость "Корела", островные архипелаги Ладожского озера и памятник "Разорванное кольцо".

Фото: Telegram / Пиотровский Online