Житель Выборга завоевал бронзовую медаль на велогонке "Золото Ладоги"

Эта многодневная гонка проводится вдоль берегов Ладожского озера, проходя через территории Ленинградской области, Карелии и Петербурга, позволяя участникам насладиться живописными видами природы региона.

Иван Анисимов получил бронзовую награду на одном из этапов велосоревнования "Золото Ладоги", финишировав третьим в финальном 68-километровом заезде.

Эта многодневная гонка проводится вдоль берегов Ладожского озера, проходя через территории Ленинградской области, Карелии и Петербурга, позволяя участникам насладиться живописными видами природы региона.

Маршрут соревнований пролегает рядом с такими достопримечательностями, как Выборгский замок, крепость "Корела", островные архипелаги Ладожского озера и памятник "Разорванное кольцо".

Ранее мы сообщили о том, что около 428 тыс. человек поучаствовали в месячнике субботников в Ленобласти. Глава региона Александр Дрозденко отметил важность мероприятий, подчеркивая высокую активность участников. Мастер-классы проходили регулярно, волонтеры активно информировали население о выборе приоритетных территорий для благоустройства, создавалась приятная атмосфера с музыкальным сопровождением, развлекательными мероприятиями и даже работой полевой кухни.

Видео: Правительство Ленобласти