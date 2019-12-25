Около 428 тыс. человек поучаствовали в месячнике субботников в Ленобласти

лава региона Александр Дрозденко отметил важность мероприятий, подчеркивая высокую активность участников.

В ходе традиционного месячника субботников в Ленинградской области участие приняли около 428 тысяч человек, что составляет почти четвертую часть всего населения региона. Было приведено в порядок более 2930 территорий разного назначения, включая дворы жилых домов, набережные, памятники и мемориалы.

Пресс-служба областной администрации привела любопытные подробности участия горожан: шестимесячную девочку по имени Адель Ахметову родители взяли с собой на посадку аллеи памяти в поселке Большая Ижора, а пожилые жительницы Галина Рассохина и Валентина Манина присоединились к уборкам в возрасте 92 лет.

Глава региона Александр Дрозденко отметил важность мероприятий, подчеркивая высокую активность участников. Мастер-классы проходили регулярно, волонтеры активно информировали население о выборе приоритетных территорий для благоустройства, создавалась приятная атмосфера с музыкальным сопровождением, развлекательными мероприятиями и даже работой полевой кухни.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть заняла 18-ю строчку рейтинга регионов по доступности бензина.

Фото: Правительство Ленобласти