Ленобласть заняла 18-ю строчку рейтинга регионов по доступности бензина

Самыми благоприятными регионами оказались Ямало-Ненецкий автономный округ (первое место с показателем в 2 653 литра), Москва (2 506 литров), Чукотский автономный округ (2 425 литров), Ненецкий автономный округ (1 974 литра) и Ханты-Мансийский автономный округ (1 972 литра).

В начале 2025 года агентство РИА Новости опубликовало рейтинг доступности автомобильного топлива в различных субъектах Российской Федерации. Так, Ленинградская область расположилась на 18 месте списка, где на средний заработок жителя региона можно приобрести чуть более 1,2 тысячи литров бензина марки АИ-92.

Специалисты агентства подчеркнули, что цены на автомобильное топливо продолжали рост с начала нового года. Средняя цена на бензин АИ-92 в январе-феврале увеличилась на 2,4%, по сравнению с декабрем 2024 года.

Стоимость указанного вида топлива варьировалась по регионам страны: минимальная зафиксирована на уровне 52,75 рубля за литр, максимальная достигла отметки в 72,07 рубля. Рейтинг составлялся путем расчета объема топлива, доступного населению каждого региона исходя из средней заработной платы.

Самыми благоприятными регионами оказались Ямало-Ненецкий автономный округ (первое место с показателем в 2 653 литра), Москва (2 506 литров), Чукотский автономный округ (2 425 литров), Ненецкий автономный округ (1 974 литра) и Ханты-Мансийский автономный округ (1 972 литра).

Позиция Ленинградской области улучшилась на один пункт по сравнению с декабрьскими показателями 2024 года. Средний доход населения позволил бы приобрести жителям региона около 1 274 литров бензина марки АИ-92. Стоимость одного литра бензина в апреле 2025 года составляла 56,77 рубля, увеличившись за полугодие на 3%.

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