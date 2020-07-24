В Янино-1 стартовала реконструкция второго этапа Голландской улицы

Завершение строительства запланировано до окончания текущего года при соблюдении плана финансирования.

В поселке Янино-1 стартовала реализация второго этапа реконструкции голландской улицы, предусматривающая создание четырехполосной автомобильной дороги протяженностью 1,1 км, идущей от Колтушского шоссе до развилки на Ясную улицу. Проект предусматривает также организацию широких пешеходных дорожек, установку освещения и новых остановок общественного транспорта.

Завершение строительства запланировано до окончания текущего года при соблюдении плана финансирования.

Заместитель председателя областного правительства Евгений Барановский прокомментировал начало строительных работ, отметив, что это весьма амбициозный и дорогостоящий проект, имеющий важное стратегическое значение. Само начало его реализации свидетельствует о готовности девелоперов региона браться за серьезные инфраструктурные задачи.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти матери до 30 лет смогут получить региональный маткапитал на первого ребёнка.

Фото: Telegram / Админка Ленобласти