В Ленобласти матери до 30 лет смогут получить региональный маткапитал на первого ребёнка

Сумму увеличили со 140 000 до 175 000 рублей.

В Ленинградской области продлили предоставление регионального маткапитала до 2030 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Возраст матери для получения поддержки при рождении первого ребенка увеличен до 30 лет включительно, при рождении второго ребенка – до 35 лет. Также увеличены размеры выплат на детей, рожденных с 1 января 2025 года:

– при рождении первого ребенка со 140 000 до 175 000 рублей;

– при рождении второго ребенка – с 70 000 до 125 000 рублей.

Если родители решат потратить часть средств маткапитала через электронный сертификат на детские товары и продукты питания – теперь номинал сертификата увеличен до 50 000 рублей.

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Фото: unsplash (Fé Ngô)