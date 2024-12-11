Региональный материнский капитал в Санкт-Петербурге: сколько составляет и на что можно потратить

В Петербурге расширили список направлений, на которые можно потратить региональный материнский капитал. Теперь семьи могут использовать эти средства не только на улучшение жилищных условий или образование детей, но и на изготовление, доставку и установку входных дверей, а также на остекление балконов и лоджий.

Нововведение уже вызвало интерес у петербуржцев, особенно в условиях роста цен на строительные и отделочные материалы. Согласно инициативе, средства можно будет направить на изготовление, доставку и установку или замену оконных блоков, входных дверей, а также на остекление балконов и лоджий в жилых помещениях, при условии, если жилье расположено на территории Петербурга и Ленобласти.

Что такое региональный материнский капитал и чем он отичется от федерального?

Региональный материнский капитал – это мера поддержки семей, предоставляемая на уровне субъекта РФ. Выплата финансируется из бюджета региона. В Петербурге региональный материнский капитал предоставляется при рождении или усыновлении третьего и последующих детей. Его размер в 2025 году составляет 213,2 тыс. рублей.

Также существует федеральный материнский капитал, который выплачивается из федерального бюджета. Программа начала действовать в 2007 году и предполагала предоставление финансовой поддержки семьям при рождении второго ребенка. Изначально размер выплаты составлял 250 тыс. рублей и ежегодно пересматривался с учетом инфляции. Сейчас материнский капитал выплачивается и при рождении первого ребенка, а также расширились варианты его использования.

В 2025 году сумма материнского капитала на первого ребенка составит 677 тыс. рублей, а на второго – 894 тыс. рублей, если семья ранее не получала поддержку на первого. Право на маткапитал имеют матери, являющиеся гражданами РФ, при условии, что ребенок тоже является гражданином РФ с момента рождения.

На что еще можно потратить региональный материнский капитал в Петербурге?

Региональный материнский капитал также можно использовать для следующих целей:



— Улучшение жилищных условий, в том числе уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам и займам на приобретение (строительство) жилого помещения, расположенного на территории Петербурга и Ленобласти;



— Строительство, реконструкцию или капитальный ремонт садового дома или жилого дома, ремонт дома блокированной застройки и (или) приобретение земельного участка для ведения садоводства для собственных нужд или для размещения индивидуального жилого дома;



— Получение детьми в возрасте до 18 лет, а также совершеннолетними в возрасте до 23 лет включительно образования в образовательной организации;



— Получение ребенком высокотехнологичной медицинской помощи, медицинской реабилитации, приобретение путевок для ребенка в организации санаторно-курортного лечения, расположенные на территории РФ;



— Оплата услуг по стоматологической и офтальмологической помощи для многодетных родителей;



— Приобретение автомобиля, произведенного на территории РФ;



— Приобретение допущенных к обращению на территории РФтоваров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;



— Выполнение работ по газификации домовладения, расположенного на территории Петербурга и Ленобласти.



С расширением перечня использования материнского капитала семья сможет более гибко подходить к решениям для обеспечения своих жилищных условий, направляя средства на удовлетворение особых потребностей, таких как замена или установка новых дверей и остекление балконов. Это особенно важно для семей, проживающих в домах, требующих частичного ремонта или модернизации.

Как получить и использовать средства?

Чтобы оформить материнский капитал в Петербурге, потребуется обратиться:

— В ближайшее отделение Многофункционального центра (МФЦ);

— В отдел социальной защиты Администрации по месту проживания.

Также можно подать заявку на получение сертификата онлайн через портал Госуслуг. Для этого понадобится подтвержденная учетная запись.

Необходимые документы для оформления:

— Заявление, заполненное по установленной форме;

— Паспорт заявителя или иной документ, подтверждающий личность;

— Свидетельства о рождении детей (или решение суда об усыновлении);

— Документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства в Петербурге или Ленинградской области (например, соответствующая отметка в паспорте, если она имеется).

Обратите внимание, что при подаче заявления необходимо будет дать согласие на обработку персональных данных.

Скриншот: spmfc.ru

Почему это важно?

Расширение списка направлений использования регионального материнского капитала – это ответ на запросы петербуржцев. Многие семьи сталкиваются с необходимостью заменить старые двери или исправить некачественное остекление балконов, так как это напрямую влияет на комфорт и безопасность жилья. Теперь они могут решить эти вопросы за счёт средств регионального капитала, не тратя собственные сбережения.

Кроме того, такая мера стимулирует развитие местного рынка строительных услуг, так как многие компании уже начали предлагать специальные программы для обладателей материнского капитала.

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