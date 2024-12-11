Маткапитал в Петербурге разрешат тратить на замену дверей и остекление балконов

В 2025 году размер выплаты составляет 213 234 рубля.

Региональный материнский капитал в Петербурге теперь можно будет направить на установку входных дверей в квартиры и остекление балконов и лоджий. Этот законопроект получил поддержку бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания, сообщил 20 января председатель комитета, депутат от партии "Единая Россия" Денис Четырбок в своём Telegram-канале.

Средства регионального капитала разрешается расходовать на изготовление, доставку и установку входных дверей, а также на остекление балконов и лоджий, но исключительно в жилых помещениях, расположенных на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Ранее в список возможных направлений использования средств регионального материнского капитала, предоставляемых из бюджета Петербурга, вошли газификация домов, строительство и ремонт таунхаусов, профессиональная переподготовка родителей, добровольное медицинское страхование, платные медицинские услуги для детей, а также услуги стоматологии и офтальмологии для родителей.

Региональный материнский капитал в Санкт-Петербурге предоставляется при рождении или усыновлении третьего ребёнка. В 2025 году размер выплаты составляет 213 234 рубля. Важно отметить, что эта выплата отличается от федерального материнского капитала, который выплачивается за первого и последующих детей.

Ранее мы сообщили о том, что закон о борьбе с незаконной рекламой утвердили в Петербурге.

Фото: Piter.TV