Закон о борьбе с незаконной рекламой утвердили в Петербурге

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности получит право непосредственно на месте составлять протоколы об административных правонарушениях.

В среду, 22 января, Законодательное собрание Петербурга одобрило законопроект, направленный на усиление борьбы с незаконным размещением рекламы и нарушениями в области благоустройства.

Пресс-служба ЗакСа пояснила, что предложенный губернатором города Александром Бегловым документ предоставляет дополнительные полномочия ряду государственных структур.

Так, Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности получит право непосредственно на месте составлять протоколы об административных правонарушениях и назначать наказания за несанкционированное нанесение граффити, расклейку объявлений и распространение другой рекламной информации.

Ранее мы сообщили о том, что в Смольном обсудили работу Трехсторонней комиссии Петербурга.

Фото: Piter.TV