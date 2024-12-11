В Смольном обсудили работу Трехсторонней комиссии Петербурга

В Смольном дворце состоялась рабочая встреча с председателем ФНПР Сергеем Черногаевым и главой РОСПРОФЖЕЛ на Октябрьской железной дороге Александром Голубевым. В рамках мероприятия губернатор Северной столицы обсудил вопросы взаимодействия власти и профсоюзных организаций, – рассказали в пресс-службе городской администрации.
В частности, была затронута тема совместной работы в рамках Трехсторонней комиссии Санкт-Петербурга по регулированию социально-трудовых отношений при подготовке Трехстороннего соглашения и приложений к нему.
Градоначальник Северной столицы подчеркнул необходимость сохранения и укреплений диалога между городскими властями и независимыми профсоюзными организациями, а также отметил значимость программ профориентаций для молодежи, которые организовывают профессиональные союзы.
Социальное партнерство – сложный и многогранный процесс. Он часто затрагивает острые вопросы, но помогает находить корректные формы их решения. Между правительством Петербурга и профсоюзами сложились отношения доверительного партнерства. У нас единая цель – обеспечить социальную стабильность и повышение качества жизни петербуржцев
Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга
Ранее мы рассказывали, что Госдума приняла инициативу петербургского ЗакСа об организации бесплатной юрпомощи.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все