В Смольном обсудили работу Трехсторонней комиссии Петербурга

Губернатор встретился с представителями профсоюзных организаций.

В Смольном дворце состоялась рабочая встреча с председателем ФНПР Сергеем Черногаевым и главой РОСПРОФЖЕЛ на Октябрьской железной дороге Александром Голубевым. В рамках мероприятия губернатор Северной столицы обсудил вопросы взаимодействия власти и профсоюзных организаций, – рассказали в пресс-службе городской администрации.

В частности, была затронута тема совместной работы в рамках Трехсторонней комиссии Санкт-Петербурга по регулированию социально-трудовых отношений при подготовке Трехстороннего соглашения и приложений к нему.

Градоначальник Северной столицы подчеркнул необходимость сохранения и укреплений диалога между городскими властями и независимыми профсоюзными организациями, а также отметил значимость программ профориентаций для молодежи, которые организовывают профессиональные союзы.

Социальное партнерство – сложный и многогранный процесс. Он часто затрагивает острые вопросы, но помогает находить корректные формы их решения. Между правительством Петербурга и профсоюзами сложились отношения доверительного партнерства. У нас единая цель – обеспечить социальную стабильность и повышение качества жизни петербуржцев Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Ранее мы рассказывали, что Госдума приняла инициативу петербургского ЗакСа об организации бесплатной юрпомощи.

Фото: Piter.TV