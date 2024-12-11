Госдума приняла инициативу петербургского ЗакСа об организации бесплатной юрпомощи

Текущая система предлагает лишь консультационные и организационные услуги по подготовке исковых заявлений.

Законопроект, представленный петербургскими депутатами, был одобрен Госдумой в I чтении. Законопроект предусматривает предоставление бесплатной юридической поддержки гражданам, столкнувшимся с нарушением трудовых прав. Председатель ЗакСа Александр Бельский поделился этой новостью в своем Telegram-канале.

Теперь через судебные инстанции можно будет разрешить споры, соответствующие следующим критериям:

– отказ работодателя заключить трудовой договор либо восстановить сотрудника на прежнем месте работы;

– удержание части заработной платы за пропущенное время;

– требование возмещения морального ущерба, нанесенного действиями работодателя.

Бельский отметил, что текущая система предлагает лишь консультационные и организационные услуги по подготовке исковых заявлений. Однако предложенная инициатива предполагает, что государственные юридические бюро и адвокаты будут представлять интересы граждан в судебных инстанциях, а также в государственных и муниципальных структурах.

Ранее мы сообщили о том, что закон о поддержке НКО в сфере благоустройства принят в Петербурге.

Фото: Piter.TV