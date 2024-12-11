Закон о поддержке НКО в сфере благоустройства принят в Петербурге

В среду, 15 января, депутаты Законодательного собрания Петербурга одобрили в окончательном чтении законопроект, предусматривающий оказание финансовой и организационной поддержки городскими властями некоммерческим организациям, занимающимся вопросами благоустройства. Такая поддержка будет предоставлена исключительно социально ориентированным структурам.
На сегодняшний день в Петербурге зарегистрировано более 2500 некоммерческих организаций.
В городском бюджете на 2025 год предусмотрено выделение 1,8 млрд рублей на поддержку НКО.
Ранее депутат ЗакСа предложил создать электронный перечень продукции петербургских производителей.
Фото: Комитет по благоустройству
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