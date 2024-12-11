Закон о поддержке НКО в сфере благоустройства принят в Петербурге

На сегодняшний день в Петербурге зарегистрировано более 2500 некоммерческих организаций.

В среду, 15 января, депутаты Законодательного собрания Петербурга одобрили в окончательном чтении законопроект, предусматривающий оказание финансовой и организационной поддержки городскими властями некоммерческим организациям, занимающимся вопросами благоустройства. Такая поддержка будет предоставлена исключительно социально ориентированным структурам.

На сегодняшний день в Петербурге зарегистрировано более 2500 некоммерческих организаций.

В городском бюджете на 2025 год предусмотрено выделение 1,8 млрд рублей на поддержку НКО.

Ранее депутат ЗакСа предложил создать электронный перечень продукции петербургских производителей.

Фото: Комитет по благоустройству