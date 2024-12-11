Депутат ЗакСа предложил создать электронный перечень продукции петербургских производителей

Дмитрий Панов отметил, что создание электронного каталога позволит российским и зарубежным потребителям легко ознакомиться с товарами и брендами, произведенными в Петербурге.

В Петербурге рассматривается возможность создания электронного перечня товаров местного производства. С инициативой разработки такого каталога выступил председатель профильной комиссии Законодательного собрания по инвестициям Дмитрий Панов, направивший соответствующее предложение временно исполняющему обязанности председателя комитета Александру Ситову. По мнению экспертов бизнес-сообщества, появление подобного ресурса поможет повысить узнаваемость продукции из Северной столицы среди потенциальных покупателей, пишет "Петербургский дневник".

Дмитрий Панов отметил, что создание электронного каталога позволит российским и зарубежным потребителям легко ознакомиться с товарами и брендами, произведенными в Петербурге. Кроме того, данный ресурс станет полезным инструментом для проведения информационных мероприятий и деловых миссий, направленных на продвижение экспортно ориентированных предприятий города.

Подобный проект уже успешно реализован в Калининградской области, где каталог включает продукцию различных отраслей промышленности, начиная от машиностроения и заканчивая продуктами питания, косметикой и туризмом.

Председатель профильной комиссии заверил, что они готовы предоставить всестороннюю помощь в создании и продвижении нового каталога.

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Фото: Piter.TV