Зоны платной парковки Петербурга могут расширить на Кронштадт и Пушкин

Ранее Комитет по транспорту одобрил расширение зон платной парковки на Московскую, Выборгскую, Фрунзенскую и Кировскую дороги до 2039 года.

Глава Комитета по транспорту Северной столицы Валентин Енокаев рассказал изданию РБК Петербург, что рассматривается вопрос о расширении зон платной парковки в Кронштадте и Пушкине из-за трудностей с транспортной инфраструктурой, вызванных притоком туристов. Город рассматривает различные способы борьбы с этими вызовами.

Енокаев указывает, что летом в Кронштадте и Пушкине наблюдаются трудности с дорожной ситуацией, поскольку существующая инфраструктура не справляется с транспортным потоком. В свете этого возникают сомнения в целесообразности введения платных парковок в центральных частях городов. Вместо этого комитет ищет альтернативные методы управления транспортными потоками в этих районах.

Ранее Комитет одобрил расширение зон платной парковки на Московскую, Выборгскую, Фрунзенскую и Кировскую дороги до 2039 года. В настоящее время зона платной парковки охватывает Адмиралтейский, Петроградский, Василеостровский и Центральный районы.

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Фото: Piter.TV