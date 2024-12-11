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В Петербурге в новогодние праздники зафиксировали 156 нарушений правил стоянки
Сегодня, 15:29
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В Петербурге в новогодние праздники зафиксировали 156 нарушений правил стоянки

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Ежедневный контроль соблюдения правил парковки во дворах вели сотрудники ГАТИ города и подведомственного учреждения "Управление по мониторингу".

В период новогодних праздников в Петербурге зафиксировали более 150 нарушений правил стоянки, рассказали в Смольном. 

Ежедневный контроль соблюдения правил парковки во дворах вели сотрудники ГАТИ города и подведомственного учреждения "Управление по мониторингу". Было зафиксировано 156 машин, которые стояли на газонах и перекрывали входы в парадные и проезды к контейнерным площадкам. 

Однако, если сравнивать с прошлыми новогодними праздниками, автовладельцы стали реже перекрывать такие площадки: 97 случаев в 2024 году и 90 – в 2025 году. 

Ранее на Piter.TV: в новогодние праздники в Петербурге в зоне платной стоянки зафиксировали 552 авто с закрытыми номерами. 

Фото: Piter.TV 

Теги: гати петербурга, парковка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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