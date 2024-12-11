В Петербурге в новогодние праздники зафиксировали 156 нарушений правил стоянки

В период новогодних праздников в Петербурге зафиксировали более 150 нарушений правил стоянки, рассказали в Смольном.
Ежедневный контроль соблюдения правил парковки во дворах вели сотрудники ГАТИ города и подведомственного учреждения "Управление по мониторингу". Было зафиксировано 156 машин, которые стояли на газонах и перекрывали входы в парадные и проезды к контейнерным площадкам.
Однако, если сравнивать с прошлыми новогодними праздниками, автовладельцы стали реже перекрывать такие площадки: 97 случаев в 2024 году и 90 – в 2025 году.
Ранее на Piter.TV: в новогодние праздники в Петербурге в зоне платной стоянки зафиксировали 552 авто с закрытыми номерами.
Фото: Piter.TV
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