В Петербурге в новогодние праздники зафиксировали 156 нарушений правил стоянки

Ежедневный контроль соблюдения правил парковки во дворах вели сотрудники ГАТИ города и подведомственного учреждения "Управление по мониторингу".

В период новогодних праздников в Петербурге зафиксировали более 150 нарушений правил стоянки, рассказали в Смольном.

Ежедневный контроль соблюдения правил парковки во дворах вели сотрудники ГАТИ города и подведомственного учреждения "Управление по мониторингу". Было зафиксировано 156 машин, которые стояли на газонах и перекрывали входы в парадные и проезды к контейнерным площадкам.

Однако, если сравнивать с прошлыми новогодними праздниками, автовладельцы стали реже перекрывать такие площадки: 97 случаев в 2024 году и 90 – в 2025 году.

Ранее на Piter.TV: в новогодние праздники в Петербурге в зоне платной стоянки зафиксировали 552 авто с закрытыми номерами.

Фото: Piter.TV