В новогодние праздники в Петербурге в зоне платной стоянки зафиксировали 552 авто с закрытыми номерами

Было проведено 223 профилактических беседы о правилах парковки.

В период с 1 по 8 января 2025 года в зоне платной стоянки в Петербурге зафиксировали 552 автомобиля с закрытыми номерами. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту.

Отмечается, что было проведено 223 профилактических беседы о правилах парковки. Пешие инспекторы ГЦУП проводят рейды каждый день с 08:00 до 20:00.

Штраф за нарушение правил стоянки составляет 3 тыс. рублей, оплатить его необходимо в течение 60 дней по реквизитам, которые указаны в постановлении.

Ранее мы рассказывали о том, что более 100 тыс. жалоб поступило в ГАТИ на неправильную парковку.

Фото: Piter.TV