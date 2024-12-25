Более 100 тыс жалоб поступило в ГАТИ СПб на неправильную парковку

В госинспекции напомнили о правилах парковки автомобилей.

ГАТИ Санкт-Петербурга подвела итоги ушедшего года. Согласно статистике, в государственную инспекцию в 2024 году поступило свыше 100 тыс жалоб с указанием мест, где на регулярной основе нарушаются правила парковки, – следует из сообщения пресс-службы ГАТИ.

В сообщении напомнили, что подать жалобу на нелегальную стоянку авто можно через сервис на сайте инспекции. Кроме того в ГАТИ напомнили правила, согласно которым автомобилистам запрещается парковаться на газонах, перекрывать проезды к контейнерным площадкам, а также перекрывать проезды к подъездам домов.

Штраф за парковку на газоне составляет от 3 до 5 тысяч рублей для физлиц и от 150 до 500 тысяч для юридических лиц. Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга

Ранее мы рассказывали, что в Санкт-Петербурге накануне Нового года владелица "Кадиллака" выплатила 250 тыс руб за 111 штрафов, чтобы не остаться без авто на время праздников.

Фото: Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга