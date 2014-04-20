В Петербурге владелица Cadillac выплатила 250 тыс. рублей за 111 штрафов

Перспектива остаться без автомобиля перед праздниками заставила женщину оплатить долги прямо на месте.

Петербурженка, нарушившая правила дорожного движения, оплатила 250 тыс. рублей за 111 штрафов, задолженность и исполнительный сбор, чтобы продолжить новогодние покупки на своём автомобиле Cadillac Escalade. Как сообщает пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу, 41-летнюю женщину с более чем ста неоплаченными штрафами на общую сумму 80 тыс. рублей и задолженностью перед банком остановили на Лиговском проспекте, когда она направлялась в торговый центр. Судебные приставы немедленно приехали на место происшествия.

Перспектива остаться без автомобиля перед праздниками заставила женщину оплатить долги прямо на месте.

За 11 месяцев судебные приставы Санкт-Петербурга взыскали с водителей штрафы ГИБДД на сумму 814 млн рублей.

Ранее приставы помогли жителям коммуналки в центре Петербурга выселить нечистоплотную соседку.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Петербургу