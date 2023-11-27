Приставы помогли жителям коммуналки в центре Петербурга выселить нечистоплотную соседку

53-летняя женщина, проживающая в комнате на улице Чехова, создала невыносимые условия для окружающих: ее жилье заполнилось мусором, распространяя неприятные запахи, привлекавшие насекомых.

В Центральном районе Петербурга судебные приставы выполнили решение суда о выселении жительницы коммунальной квартиры, доставляющей неудобства соседям. Как сообщили в пресс-службе Главного управления ФССП России по Петербургу, собственнику помещения пришлось вмешаться в ситуацию.

53-летняя женщина, проживающая в комнате на улице Чехова, создала невыносимые условия для окружающих: ее жилье заполнилось мусором, распространяя неприятные запахи, привлекавшие насекомых. Соседи неоднократно жаловались владельцу комнаты, требуя принятия мер, однако он предпочёл зарегистрировать женщину в своем помещении.

Не получив помощи от хозяина, соседи обратились в суд, который вынес постановление о выселении нарушительницы порядка. Женщина отказалась подчиниться решению суда и переехала в другое помещение, предоставленное ей в качестве дворника. Дверь в квартиру удалось открыть только после вмешательства владельца, который сменил замки.

После принудительного выселения женщина собрала свои вещи и покинула комнату. Особенную радость соседей вызвало последующее очищение и дезинфекция жилища, проведенное самим владельцем. Теперь, по их словам, они смогут спокойно подготовиться к празднованию Нового года.

Ранее мы сообщили о том, что приставы закрыли нелегальную гостиницу на Большой Конюшенной.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Петербургу