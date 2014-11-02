Приставы закрыли нелегальную гостиницу на Большой Конюшенной

Физическое лицо эксплуатировало жилую недвижимость, расположенную в здании, внесенном в реестр объектов культурного наследия, для временного размещения граждан.

Прокуратура Центрального района Петербурга обеспечила закрытие нелегальной гостиницы на Большой Конюшенной улице. Исполнение судебного решения было осуществлено судебными приставами, сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Физическое лицо эксплуатировало жилую недвижимость, расположенную в здании, внесенном в реестр объектов культурного наследия, для временного размещения граждан. Дзержинский районный суд удовлетворил иск прокуратуры и запретил использование помещения не по прямому назначению.

Владельцу нелегального гостиничного бизнеса направили уведомление о начале исполнительного производства. Однако он отказался выполнить требования добровольно, вследствие чего судебные приставы вмешались и наложили ограничение на его выезд за границу. Впоследствии владелец представил документацию, подтверждающую завершение данной деятельности.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге прекращено 30 исполнительных производств в отношении 12 бойцов СВО.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Петербургу