В Петербурге прекращено 30 исполнительных производств в отношении 12 бойцов СВО

Бойцы и члены их семей могут рассчитывать на списание долгов по кредитам, включая ипотечные, при условии, что контракт с Министерством обороны был подписан после 1 декабря 2024 года и служба превышает один год.

В соответствии с новым законодательством о списании долгов, касающимся сумм до 10 миллионов рублей, в Петербурге было остановлено 30 исполнительных дел в отношении 12 участников специальной военной операции. Их совокупные непогашенные кредитные обязательства достигли почти 2,5 миллиона рублей, как сообщили "Петербургскому дневнику" в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов.

Согласно изменениям, внесённым 23 ноября в Федеральный закон "Об исполнительном производстве", бойцы и члены их семей могут рассчитывать на списание долгов по кредитам, включая ипотечные, при условии, что контракт с Министерством обороны был подписан после 1 декабря 2024 года и служба превышает один год. Исключение составляют алиментные обязательства.

С начала этого года в Петербурге было приостановлено 17 тысяч исполнительных производств в отношении участников СВО, а общая сумма задолженностей превысила 2 миллиарда рублей.

Для того чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно подать заявление через интернет-приёмную на официальном сайте ФССП России, выбрав тему "обращение участника СВО", либо через портал госуслуг. Также можно обратиться напрямую в Главное управление ФССП или к дежурным сотрудникам службы в пунктах отбора на военную службу по контракту.

Ранее мы сообщили о том, что приставы взыскали 1 млн рублей зарплаты с яхт-клуба в пользу незаконно уволенного сотрудника.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Петербургу