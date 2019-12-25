Приставы взыскали 1 млн рублей зарплаты с яхт-клуба в пользу незаконно уволенного сотрудника

Мужчина, которому сейчас 44 года, с 2021 года работал советником командора по безопасности. Однако через год после возникшего конфликта с начальством его уволили.

Судебные приставы взыскали с яхт-клуба 1 млн рублей в пользу бывшего сотрудника, который был уволен незаконно. Как сообщила пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу, долг образовался за период более полутора лет вынужденного простоя.

Мужчина, которому сейчас 44 года, с 2021 года работал советником командора по безопасности. Однако через год после возникшего конфликта с начальством его уволили. Суд признал увольнение незаконным, и пристав возбудил исполнительное производство. Организация решила выполнить судебное решение добровольно.

В результате мужчине вернули его должность и выплатили заработную плату.

Ранее мы сообщили о том, что дилер выплатил петербуржцу 3,4 млн рублей из-за продажи автомобиля с другим годом выпуска.

Фото: пресс-служба ГУ ФССП РФ по Петербургу