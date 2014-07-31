Cуд запросил семь лет и пять месяцев лишения свободы певцу Шарлоту*

Заседание по делу началось 18 декабря в Самаре.

Суд запросил для певца Шарлота*, задержанного в прошлом году в Петербурге по прилёту из Армении, наказание в виде семи лет и пяти месяцев лишения свободы. Его обвиняют в разжигании ненависти, оскорблении чувств верующих и реабилитации нацизма, пишет spb.aif.ru.

Заседание по делу началось 18 декабря в Самаре. Во время заседания певец сообщил, что его психическое состояние ухудшилось в следственном изоляторе и ему необходима помощь психолога. При этом он лишь частично признал свою вину.

Уголовное дело в отношении него было возбуждено в ноябре 2023 года. Шарлот* выехал за пределы страны и публиковал видео, на которых сжигает российский паспорт и военный билет, а также прибивает к дереву снимок патриарха Кирилла.

Попав под следствие, Шарлот* выразил сожаление и открыто извинился, в том числе перед патриархом.

Ранее мы сообщили о том, что приставы закрыли нелегальную гостиницу на Большой Конюшенной.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга (архив)

*Внесён в перечень террористов и экстремистов РФ