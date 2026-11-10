В выставочном пространстве "Петербургского дневника" откроется новая экспозиция о профсоюзах

Экспозиция покажет более чем вековую историю борьбы за права трудящихся.

На 1-й Советской улице 13 ноября в 11:00 состоится торжественное открытие уличной экспозиции "Лица профсоюзного движения". Проект подготовлен Ленинградской федерацией профсоюзов (ЛФП) совместно с изданием "Петербургский дневник" и администрацией Центрального района Петербурга. Выставка приурочена к 121-й годовщине образования профсоюзного центра в Санкт-Петербурге (1905–2026).

Экспозиция покажет более чем вековую историю борьбы за права трудящихся. Отсчет истории движения ведется с 1905 года. На 20 стендах представлены уникальные архивные документы, исторические фотографии и плакаты разных лет. Они рассказывают о первых нелегальных союзах и профсоюзных активистах, о введении восьмичасового рабочего дня, стахановском движении и работе профсоюзов в годы блокады Ленинграда.

Сегодня Ленинградская федерация профсоюзов – крупнейшая общественная организация на Северо-Западе России. Она объединяет 430 тысяч человек, включает 31 членскую организацию и 3,3 тысячи первичных профорганизаций.

Фото: предоставлено организаторами