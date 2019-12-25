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Куда сходить в Петербурге 7 и 8 ноября: пять событий ближайших выходных
Сегодня, 11:19
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Куда сходить в Петербурге 7 и 8 ноября: пять событий ближайших выходных

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В ближайшие выходные, 7 и 8 ноября, в Петербурге пройдут выставки, благотворительные акции, винтажные распродажи и музыкальные спектакли.

Среди интересных событий — последние дни экспозиции Ивана Шишкина в Русском музее, Garage Sail в Севкабель Порту и фестиваль помощи бездомным животным "Собака ищет дом".

Также в городе покажут рок-оперу "Юнона и Авось" в БКЗ "Октябрьский" и оперетту "Корневильские колокола" в театре "Санктъ-Петербургъ Опера".

Варианты досуга найдутся как для любителей искусства и театра, так и для тех, кто предпочитает необычные покупки или благотворительные мероприятия.

Подробнее о событиях, времени проведения и стоимости билетов можно узнать в афише портала "Петербург2".

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)

Теги: выставка, выходные
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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