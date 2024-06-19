"Зенит" обыграл "Крылья Советов" и вышел на первое место в РПЛ

В рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на домашней арене обыграл самарские "Крылья Советов" со счётом 2:1. Матч прошёл на стадионе "Газпром Арена", сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых. Благодаря этой победе команда Сергея Семака набрала 51 очко и вышла на первое место в турнирной таблице.

В первом тайме команды не смогли поразить ворота друг друга. На 49-й минуте счёт открыл полузащитник "Зенита" Джон Джон, который подхватил мяч после подката в центре поля и мощным ударом отправил его в сетку. Мяч задел руку защитника гостей, изменил траекторию и залетел в ворота — 1:0.

На 55-й минуте нападающий Александр Соболев увеличил преимущество хозяев. После навеса Вячеслава Караваева с правого фланга он выиграл верховую борьбу и головой отправил мяч в дальний угол — 2:0. Соболев забил в четвёртом матче РПЛ подряд.

На 75-й минуте самарцы сумели отыграть один мяч. Сергей Бабкин с дальней дистанции нанёс шикарный удар в самую девятку ворот Дениса Адамова — 2:1. После этого гости перешли на половину поля "Зенита" в попытках отыграться, но удержать победный счёт петербуржцам удалось. В компенсированное время Луис Энрике мог снимать все вопросы, но не сумел переиграть голкипера. Итог встречи — 2:1 в пользу "Зенита".

"Зенит" набрал 51 очко в 23 матчах и временно возглавил турнирную таблицу РПЛ. "Крылья Советов" с 21 очком остаются на 13-й строчке. Следующую игру команда Сергея Семака проведёт в среду, 8 апреля, в рамках Кубка России против московского "Спартака" на "Газпром Арене".

