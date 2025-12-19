Эстония может лишиться права на чемпионат Европы по фехтованию из-за недопуска россиян

Эстония, вероятно, потеряет право проведения чемпионата Европы по фехтованию 2026 года из-за решения Международной федерации фехтования (FIE) допустить российских спортсменов к командным соревнованиям в нейтральном статусе. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации фехтования Эстонии Айвар Паалберг.
Официально этого пока не произошло, но маловероятно, что глобальная политическая ситуация радикально изменится в течение следующих шести месяцев. Следовательно, мы исходим из предположения, что чемпионат Европы в этом году не состоится в Таллине.
Айвар Паалберг, генеральный секретарь Федерации фехтования Эстонии
Соревнования были запланированы на 16–21 июня. Напомним, 7 мая 2025 года FIE приняла решение допустить российских спортсменов к командным соревнованиям на чемпионатах мира и Европы под нейтральным флагом. До этого подобное разрешение действовало только для юниоров.
