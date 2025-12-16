Село Артема расположено в северной части ДНР, недалеко от важных логистических артерий региона.

В Донецкой Народной Республике за минувшие сутки подразделения группировки войск "Южная" взяли под контроль село Артема. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что освобождение населенного пункта позволяет ВС России улучшить тактическое положение на этом участке фронта и создать условия для продвижения в направлении ключевых городов Донбасса.

Оборона ВСУ удалось прорвать после непродолжительных, но интенсивных боёв. Ранее "Южная" освободила Константиновку — крупный логистический центр, через который происходило снабжение украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации.

Взятие Артема стало еще одним успешным шагом к полному освобождению ДНР наступление, не давая противнику шанса закрепиться на новых рубежах. Кроме того, Вооруженные силы Украины несут высокие потери.

Ранее мы сообщали, что российский войска взяли под контроль Охримовку, которая являлась ключевым опорным районом ВСУ на севере Волчанского района.

Фото: Минобороны РФ