РЖД приостановила продажу билетов на поезда к Черному морю

Это связано с проведением ремонтных работ на путях РЖД.

Компания РЖД временно прекратила продажу билетов на отдельные поезда, курсирующие с юга России в сентябре в связи с проведением технических работ на железнодорожной инфраструктуре, что повлекло за собой корректировку расписания некоторых составов. Об этом РИА Новости сообщили в компании.

Изменения коснулись составов дальнего следования, отправляющихся от станций, расположенных на Черноморском побережье и в районе Кавминвод. Компания приносит извинения за причиненные неудобства и рекомендует пассажирам отлеживать актуальную информацию в приложении РЖД.

Продажи билетов планируют возобновить, когда пройдет процедура пересмотра маршрутов и расписания поездов. В летнем сезоне в южном направлении будут ходить 149 пар поездов, в том числе 65 в Адлер, 43 – в Анапу и 24 в Новороссийск.

Ранее мы сообщали, что с 1 июня РЖД ввела услугу самостоятельных поездок для детей в возрасте от 10 до 16 лет без сопровождения взрослых по 20 маршрутам России.

Фото: Российские железные дороги