Петербургские "Кресты" станут крупнейшим отелем-тюрьмой в мире

Бывший следственный изолятор "Кресты" в Петербурге преобразуют в гостиничный комплекс на 262 номера, что сделает его самым большим историческим отелем тюремного типа на планете. Инвестиции составят 15 млрд рублей, срок преображения — 5 лет.

Легендарный петербургский следственный изолятор "Кресты" ожидает грандиозная трансформация. Как сообщает "ДП" со ссылкой на аналитиков NF Group, изучивших мировой опыт, бывшая российская тюрьма станет крупнейшим в мире историческим отелем подобного типа.

Планируется построить пятизвёздочный люкс в бывших камерах: в центральных исторических корпусах откроют две гостиницы — уровня 4 звезды на 136 номеров и 5 звёзд на 126 номеров. Общее количество номеров достигнет 262, что позволит "Крестам" обойти все мировые аналоги по этому показателю. Аналитики отметили, что американский отель The Liberty в Бостоне формально больше, однако там большинство номеров расположены в современной пристройке, тогда как в Петербурге под заселение отдадут именно исторические тюремные стены.

Инвестор — ГК "КВС" — приобрёл "Кресты" на торгах в 2025 году за 1.1 млрд рублей. В реконструкцию планируется вложить 15 млрд рублей, а на превращение мрачного изолятора в ультрасовременное общественное и туристическое пространство уйдёт 5 лет.

Ранее мы сообщили о том, что научно-исследовательские работы проведут в СИЗО "Кресты".

Фото: Следственный изолятор №1 "Кресты"