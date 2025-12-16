Нарколог рассказал, как уберечь подростка от вредных привычек

Василий Шуров дал советы родителям по тому, как воспитать здорового ребенка без вредных привычек.

Нарколог Василий Шуров в подкасте "Лепта", вышедшем на платформе телеканала "360.ru", объяснил, что в России подросток легко может пустить свою жизнь под откос. Это произойдет в том случае, если рядом с ним не будет взрослых с положительным примером. Эксперт пояснил, что самое опасное время — пубертатный кризис, так как именно тогда "гормоны ударяют в голову" человека.

Происходит естественный природный механизм сепарации, резко падает авторитет родителей, семьи, появляется желание принадлежать какому-то сообществу... Первая реакция — кашель, слезы, это не круто. Тебе говорят, что все через это проходили, а дальше будет круто. Василий Шуров, врач

Специалист пояснил, что если школьник или студент ввяжется в плохую компанию, то его могут склонить к курению, употреблению алкоголя и даже запрещенных веществ. Для того, чтобы избежать такого сценария развития ситуации, Василий Шуров рекомендовал родителям внимательно относиться к тому, какие люди окружают ребенка. Врач уточнил, что человек никогда не примет решение употребить самостоятельно. Обычно это делается в определенном контексте и при друзьях или старших товарищах. В том числе склонить подростка к вредным привычкам могут и родственники. Специалист рекомендовал дистанцироваться от человека с зависимостью, не потакать его желаниям и не пытаться примерить на себя роль спасателя. В противном случае дети будут видеть "кривую модель взаимоотношений", а после начнут повторять ошибки родственников. Также важно в семье поддерживать любые способы лечения их родственника с зависимостью. А в тот момент, когда речь начинает идти о выплате его долгов и решении проблем, то человека необходимо оставить с этим вопросом наедине.

Это не предательство, это некоторое дистанцирование. Очень важно, чтобы человек остался с последствиями один на один. Василий Шуров, врач

Важно знать, что с зависимостью гораздо проще бороться на начальных стадиях. Нарколог считает, что для начала требуется понять, для чего именно человек прибегает к вредной привычке, за счет чего она сформировалась. Часто в зависимости оказываются люди, которые просто избегают ответственности и хотят отгородиться от реальности.

Врач по долголетию и нутрициолог: стало известно, какие медицинские специальности могут появиться в России.

Фото: 360.ru