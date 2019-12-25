Мужчина получил 16 лет за покупку алкоголя детям на вечеринку в Байкальске

Сибиряк купил подросткам алкоголь для вечеринки, после которой пятеро из них погибли.

Иркутский гарнизонный военный суд вынес приговор местному жителю, который вовлекал подростков в систематическое употребление алкоголя. Мужчина проведет в колонии строго режима 16 лет, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области.

Следствие установило, что мужчина предложил младшему брату и его друзьям употребить алкоголь у него квартире в Байкальске. В мае 2025 года он купил и привез в СНТ "Горный Байкал" алкоголь, который передал несовершеннолетним. Таким образом, у подростков было пять бутылок по 0,4 литра пива и бутылка водки объемом 0,5 литра.

Подсудимый был признан виновным по статье о вовлечении несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Трагедия произошла в ночь на 28 мая в СНТ Байкальска во время празднования 15-летия одной из девушек. В разгар праздника подросток набросился на своих собутыльников с ножом, получив отказ одной из девочек вступить в интимные отношения. В результате погибли пятеро человек, включая нападавшего. Еще четверо подростков попали в больницу.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге две школьницы отравились алкогольным напитком в очереди на концерт рэпера.

Фото: Piter.tv