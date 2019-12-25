Школьницы отравились в очереди на концерт рэпера в Петербурге

15-летняя девушка вместе с подругой получила предложение попробовать напиток, похожий на водку, от незнакомого молодого парня.

Согласно информации "Оперативного прикрытия", вечером 4 мая, примерно в 20:30, в Филатовскую детскую больницу поступила 15-летняя ученица девятого класса. Она была доставлена с диагнозом "острое алкогольное и наркотическое отравление", её состояние оценивалось врачами как тяжёлое.

Предположительно, инцидент произошёл около 19:00 того же дня. По предварительной версии, находясь в очереди перед концертом популярного рэп-исполнителя возле клуба на проспекте Медиков, девочка вместе с подругой получила предложение попробовать напиток, похожий на водку, от незнакомого молодого парня.

Подростки отправились в близлежащий сквер, где сделали несколько глотков жидкости из бутылки. После возвращения обратно в очередь одной из девочек резко ухудшилось самочувствие, и прохожие незамедлительно вызвали медиков скорой помощи.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV