На прошлой неделе комблаг Петербурга высадил 850 тыс. летников

Кроме того, к 12 июня Александровский сад стал еще больше вдохновлять гостей благодаря тематическим цветникам.

Прошлая неделя была полна подготовительных хлопот для дорожных и садово-парковых служб комитета по благоустройству Петербурга. В преддверии Дня России, во время и после него усилили контроль за состоянием дорог, площадей, парков и скверов.

В среднем за сутки на уборку уходило до 9,5 тыс. кубометров воды. За семь дней потребовалось свыше 4 тыс. литров. На полигон вывезли почти 1,7 тыс. кубометров мусора и 1,3 тыс. тонн смета.

Кроме того, к 12 июня Александровский сад стал еще больше вдохновлять гостей благодаря тематическим цветникам, посвященным федеральным округам. Всего в городе высадили 850 тыс. летников, полили более 37 тыс. деревьев, 330 тыс. кустов и 204 тыс. цветов.

А 15 июня магистрали приводят в порядок 849 сотрудников ручного труда и 535 единиц техники.

Ранее на Piter.TV: за лето планируется уничтожить около 45 тыс. кустов борщевика.

Фото: пресс-служба комблага Петербурга