В Петербурге открылась выставка о спортсменках блокадного Ленинграда

Женщины спорта и войны стали героями новой музейной экспозиции.

В Санкт-Петербурге начала работу выставка, посвященная женщинам-спортсменкам блокадного Ленинграда и их участию в обороне города в годы Великой Отечественной войны. Экспозицию под названием "Негасимый свет. Женщины-спортсменки Ленинграда в годы Великой Отечественной войны" представили в Государственном музее спорта Санкт-Петербурга. Открытие приурочили к 82-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

На выставке собраны портреты, архивные документы и исторические материалы, рассказывающие о судьбах ленинградок, которые до войны занимались профессиональным спортом. В годы блокады многие из них выполняли задачи на фронте и в тылу, участвуя в защите города. Экспозиция отражает, как бывшие гимнастки, лыжницы и альпинистки осваивали военные специальности. Среди представленных материалов есть сведения о женщинах, служивших летчицами, снайперами, бойцами лыжных батальонов, разведчицами и диверсантами.

Отдельный раздел выставки посвящен альпинисткам, которые в годы блокады занимались маскировкой шпилей и куполов архитектурных памятников Ленинграда. Эти работы позволяли защитить городские символы от прицельных авиационных ударов противника. Выставка будет открыта для посетителей до конца февраля.

