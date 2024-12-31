Спортсмены из Петербурга завоевали 16 наград на финале VI летней Спартакиады молодежи

Сборная Северной столицы заняла второе место в общем командном зачете, выиграв пять золотых медалей.

На завершившихся в Астрахани финальных соревнованиях VI летней Спартакиады молодежи России сборная Санкт-Петербурга продемонстрировала впечатляющие результаты. По информации Комитета по физической культуре и спорту Северной столицы, петербургские спортсмены завоевали в общей сложности 16 медалей, в том числе пять золотых наград, что позволило команде занять второе место в общекомандном зачете.

Особенно отличились воспитанники спортивной школы олимпийского резерва "Невская волна". Анна Аршавская стала двукратной победительницей на дистанциях 400 и 1500 метров вольным стилем, добавив к этому серебро на 800 метрах. Максим Гусев занял первое место на 800 метрах, второе — на 400 метрах и третье — на 1500 метрах. Александр Шипицын одержал победу на 1500 метрах и завоевал серебро в комплексном плавании на 400 метрах. Дополнительное золото принесла команде победа юношей в комбинированной эстафете 4×100 метров.

В других видах спорта петербуржцы также показали достойные результаты. Бейсбольная сборная, представленная выпускниками спортивной школы "Выборжанин" под руководством тренеров Дениса Новокшонова, Никиты Егорова и Михаила Туркова, завоевала бронзовые медали. В решающем матче за третье место спортсмены из Северной столицы уверенно обыграли команду Крыма со счетом 12:2.

Ранее сообщалось, что отец Глушенкова допустил уход футболиста из "Зенита".

Фото: Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга