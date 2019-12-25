Отец Глушенкова допустил уход футболиста из "Зенита"

Полузащитник играет в команде с 2024 года.

Полузащитник "Зенита" и сборной России по футболу Максим Глушенков может уйти из клуба. Об этом заявил отец игрока Александр Глушенков в интервью "РБ Спорт".

Глушенков-старший прокомментировал ситуацию с заменой 26-летнего игрока в матче 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Рубина", который завершился со счетом 2:2. Максим Глушенков вышел в основе, но после первого тайма был заменен. Позже главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак объяснил это решение тем, что у полузащитника было много брака.

Думает ли Макс об уходе? Не думает. Но мое мнение – если будут так каждый раз менять после 45 минут, может, и задумается. Александр Глушенков

Максим Глушенков играет в "Зените" с 2024 года. В составе сине-бело-голубых полузащитник стал обладателем Суперкубка России. На его счету 28 матчей за клуб и 11 голов.

Ранее Мигицко заявил, что "Зенит" популярнее "Спартака" в России.

Фото: fc-zenit.ru