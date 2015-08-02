В Петербурге учителя получат премии за успехи школьников на олимпиадах

Размер выплат составляет 150 тыс. и 200 тыс. рублей.

В Петербурге педагоги-наставники получат премии за успехи школьников на всероссийских и международных олимпиадах в этом году. Об этом 31 декабря сообщили в Смольном.

Постановление городского правительства "О присуждении премии Правительства Петербурга педагогам-наставникам, подготовившим победителей и призеров международных и всероссийской олимпиад школьников, в 2024 году" подписал глава Северной столицы Александр Беглов. Отбор претендентов на присуждение выплаты проводили по нескольким критериям. Среди них – участие в работе летних школ или учебно-тренировочных сборов в качестве преподавателя предмета, который включен в перечень предметов заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников различного уровня, оргкомитета, жюри, а также методических комиссий турниров, фестивалей, конкурсов, олимпиад по предмету. Кроме того, учитывали наличие печатных материалов для учащихся.

Так, премии присудят шестерым педагогам, размер каждой из них – 200 тыс. рублей. А 163 наставника получат по 150 тыс. рублей.

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Фото: Piter.TV