В Петербурге наградили лучших молодых математиков

Лауреатами престижной научной премии «Математическая прогрессия» стали 86 студентов и аспирантов – авторы прорывных исследований и победители международных конкурсов. Самых перспективных ученых страны определяли эксперты Российской академии наук и СПбГУ.

Симбиоз бизнеса и науки, когда талантливые ученые и инженеры решают практические задачи, которые в будущем станут основой новых технологий и изобретений. "Математическая прогрессия" – одна из крупнейших российских программ по поддержке молодых ученых. Лучших математиков страны в возрасте до 30 лет определяют при участии Российской академии наук и Санкт-Петербургского государственного университета. Вместе с наградой победители получают стипендии и гранты, общий размер которых уже превысил 110 млн рублей. Гранты помогают ученым продолжать важные исследования или найти себя в прикладных разработках. Так математики СПбГУ участвуют в проектах "Газпром нефти" по развитию искусственного интеллекта.

Александр Дыбаль, начальник департамента коммуникаций компании "Газпром нефть"

Нефтегазовая отрасль один из самых главных потребителей данных, скажем так, и создателей, и потребителей данной, которые нужно обрабатывать. И мы работаем с оптимизации данными моделями, естественно, мы работаем с цифровыми дворниками, с искусственным интеллектом. Ключевым элементом любого бизнеса является экономическая эффективность. Вот, например, выпускница магистратуры нашей по этому проекту создала алгоритм оптимизации создания добывающих и нагнетающих скважин, которая позволяет минимизировать затраты. Только прямые, прямой эффект от этой работы составил полмиллиарда рублей.

Научная премия "Математическая прогрессия" была учреждена еще в 2015 году по инициативе компании "Газпром нефть", Санкт-Петербургского государственного университета и обладателя математической премии Филдса профессора Станислава Смирнова. За 10 лет вручения "Математической прогрессии" ее победители завоевали самые престижные мировые награды, и тысячи талантливых ребят из регионов смогли сделать шаг в большую науку, пройдя путь от школы до лучших вузов и научных центров.

Станислав Смирнов, научный руководитель факультета математики и компьютерных наук СПбГУ

Это нам помогло создать один из лучших факультетов математики и компьютерных наук в России, да и в мире тоже он вполне себе на мировом уровне. Ну, конечно, есть какие-то исследования, которые ведутся на факультете, но я думаю, что главный такой импакт главный, действительно выход — это замечательные студенты. У нас реально очень хорошие студенты, и они реально многому успевают научиться за четыре года, бакалавриата, два года магистратуры, еще кто-то остается в аспирантуру.

Среди лауреатов "Математической прогрессии" в 2024 году – многократные чемпионы международной студенческой олимпиады по математике Максим Туревский и Иван Гайдай-Турлов. Иван – трехкратный обладатель премии "Математическая прогрессия", несколько лет назад он установил рекорд по количеству набранных баллов на олимпиаде среди студентов и завоевал золотую медаль. После школы Иван переехал из Москвы в Петербург, чтобы присоединиться к научному сообществу СПбГУ. Сейчас он учится на первом курсе магистратуры факультета математики и компьютерных наук.

Иван Гайдай-Турлов, студент магистратуры СПбГУ, лауреат "Математической прогрессии"