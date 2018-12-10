Одаренные математики получили стипендии СПбГУ и «Газпром нефти»

5 декабря состоялась церемония награждения лауреатов «Математической прогрессии». Престижная премия – результат сотрудничества между программой социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» и лабораторией им. П.Л. Чебышёва. В этом году именные стипендии и премии получили четверо молодых учёных и 73 студента СПбГУ.

Именные стипендии для студентов, гранты и стажировки для молодых учёных. "Математическая прогрессия" была создана для поддержки талантливой молодежи на всех этапах обучения. В этом году проект вышел на новый международный уровень: в СПбГУ при поддержке "Газпром нефти" стартовала программа магистратуры "Современная математика" для российских и зарубежных студентов. А на базе самой лаборатории создали факультет математики и компьютерных наук.

Александр Тарасов, студент 1 курса магистратуры СПбГУ:

Эта стипендия дает возможность заниматься наукой, не думая о подработке, не думая о том, как заработать деньги. Если человек хочет заниматься наукой, то эта стипендия дает возможность делать это.

"Математическая прогрессия" существует с 2015 года. За это время повышенные стипендии получили 460 студентов, 19 аспирантов и пост-доков стали лауреатами премий, а 82 молодых ученых стажировались в ведущих математических школах России, Франции, Италии, Израиля, Чехии, Испании, Германии и Польши. Сотрудники лаборатории Чебышёва активно участвуют в разработках Научно-Технического Центра "Газпром нефти" по использованию искусственного интеллекта, анализу больших массивов данных и повышению эффективности нефтедобычи.

Александр Дыбаль, член Правления компании "Газпром нефть":

Те самые двойники, которые присутствуют во всех областях промышленности, в нашем смысле это математические двойники месторождения и моделирование эксплуатации месторождений. Сейчас в Петербурге и благодаря во многом лаборатории Чебышёва, наш НТЦ, который находится в СПб на Мойке, он с помощью спутниковых технологий и систем математического моделирования и оптимизацией управляет бурением сложных скважин в 30 регионах мира, в том числе и за рубежом.

Благодаря сотрудничеству науки и бизнеса, в 2022 году Россия примет самый престижный математический форум мира – "Международный математический конгресс".

Станислав Смирнов, научный руководитель лаборатории имени П.Л. Чебышёва и факультета СПбГУ математики и компьютерных наук:

Это оживит связи нашей науки с другими государствами, потому что у нас за последние 30 лет многие связи были утрачены и сейчас хочется интегрироваться в мировую науку обратно. Ребята у нас очень хорошие и хочется, чтобы они были на одной ноге с другими.

Как рассказали организаторы "Математической прогрессии", российских математиков не переставали ценить в мировой науке. Так участник проекта и стипендиат прошлых лет Александр Логунов стал лауреатом престижнейшей математической премии и сейчас работает приглашенным профессором в Принстоне.