РТС: Минфин США продлил срок лицензии на работу сербской NIS до 1 июля

Теперь ввоз ограничений намечен на 1 июля 2026 года.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) американского министерства по финансам продлило истекавшую 16 июня 2026 года лицензию на работу компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") на срок до 1 июля текущего года. Соответствующие сведения приводятся местными журналистами от Радио и телевидение Сербии (РТС). РТС ссылается на собственный источник в администрации Дональда Трампа. По данным СМИ, OFAC продлило операционную лицензию, разрешающую текущую деятельность компании. Срок деловых переговоров о покупке контрольного пакета акций сербской компании также истекает 16 июня. Для продления времени сторонам понадобится отдельное разрешение от Минфина США.

Владельцы компании NIS вынуждены продавать свои активы, так как оказались под американскими санкциями. В январе 2025 года министерство по финансам в США включил сербскую компанию в санкционный список вместе с ее мажоритарным акционером "Газпром нефтью". После нескольких отсрочек такие ограничения вступили в силу. Минэнерго Сербии уведомило общественность 11 ноября 2025 года о том, что российские владельцы NIS уведомили вашингтонскую администрацию о своей готовности передать контроль над предприятием третьей стороне. "Газпром" и венгерский концерн MOL 19 января объявили о подписании соглашения о намерениях по продаже пакета акций сербской NIS. Ранее власти из Белграда анонсировали увеличение своей доли в компании на пять процентов, что позволит правительству страны влиять на некоторые решения собрания акционеров. MOL также ведет переговоры с эмиратской ADNOC о присоединении к владельцам NIS в качестве миноритарного акционера.

Сербия и MOL согласовали потенциальную сделку по NIS.

Фото: Instagram* / dubravka.djedovic

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