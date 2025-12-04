Экономист прокомментировал давление на владельцев компании NIS со стороны Минфина США.

Американские санкции против компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") из-за российского участия в ней незаконны. Такое мнение выразил американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета, профессор Джеффри Сакс в интервью иностранным журналистам из Радио и телевидения Сербии. Пресса узнала позицию экономиста в отношении запретов и ограничений Вашингтона против NIS.

Законные санкции означают, что ООН в рамках Совета Безопасности согласовала пакет санкций. Я бы также сказал, что одна страна не может или не должна запугивать другие страны. США не должны быть в положении, когда они могут указывать Сербии, что она не может сотрудничать с Россией. Это безумие. Джеффри Сакс, экономист

В настоящее время владельцы NIS вынуждены продавать свои активы, так как оказались под американскими санкциями. В январе 2025 года министерство по финансам вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе включило сербскую компанию в санкционный список вместе с ее мажоритарным акционером "Газпром нефтью". Далее ведомство СШа выдало компании нескольких отсрочек, но ограничения вступили в силу 9 октября того же года. Минэнерго Сербии сообщило 11 ноября 2025 года о том, что российские владельцы NIS уведомили Минфин США о своей готовности передать контроль над компанией третьей стороне.

Профессор Сакс: поведение стран Балтии в отношении России недопустимо.

Фото: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom