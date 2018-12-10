В Петербурге прошел форум «Родные города»

Международный форум социальных инвестиций, организованный компанией «Газпром нефть», собрал на новой сцене Александринского театра грантополучателей, волонтеров, урбанистов, дизайнеров, социальных предпринимателей и представителей бизнеса. Участники обсудили вопросы локальной идентичности и отметили лучшие социальные проекты, которые осуществили в разных регионах России при поддержке компании «Газпром нефть».

Разбить сад и построить новое общественное пространство на месте мусорной свалки. Не просто уехать в отпуск, а снять во время него документальное кино о жизни российской глубинки – все это по силам волонтерам и грантополучателям программы социальных инвестиций "Родные города". Инициаторы самых ярких проектов презентовали итоги своей работы на форуме. Ксения Гладких, не имея художественного образования и даже будучи родом не из Петербурга, собрала команду и отправилась реставрировать парадные Северной столицы. Девушку вдохновила её тезка – известный блогер.

Ксения Гладких, волонтер, руководитель проекта "Пора парадных":

Ксения однажды выложила фотографию, что одна из печей в парадной выглядит плохо и она предложила её отчистить. И буквально сразу же в голове у меня возникла идея, что это гениально и нужно превратить в проект.

Об оживлении исторического наследия говорил и швейцарский урбанист Альфредо Бриллембург – известный новатор в области дизайна городской среды, Альфредо предложил достраивать города вертикально, соединяя серые панельные многоэтажки функциональнымизалами , где могут расположиться как спортивные, так и культурные пространства.

Альфредо Бриллембург, урбанист, основатель дизайн-бюро Urban-Think Tank:

Мы должны посмотреть на этот мир в другом свете, снять розовые очки, думайте об этом, когда вы строите сегодня свои города.

Альфредо принял участие в открытой дискуссии "Города мечты: думай глобально, делай локально". Модератором дискуссии выступила известная телеведущая Тутта Ларсен. Главной темой форума в 2019 году стала локальная идентичность и то, как исторические, культурные и географические особенности регионов становятся точками их роста.

Александр Дыбаль, член правления компании "Газпром нефть":

Мы развиваем среду, чтобы стиль жизни был высоким. Локальная идентичность – это любовь к тому месту, где ты родился и живешь и это часть психологической устойчивости и комфорта, он гордится местом, где он живет.

В 2013 году компания "Газпром нефть" перешла от прямого спонсорства к концепции социальных инвестиций и объединила все свои общественные инициативы под эгидой программы "Родные города", делая особый упор на улучшение качества жизни и решая конкретные задачи в регионах деятельности компании.

Александр Дюков, председатель правления компании "Газпром нефть":

Когда мы гордимся теми территориями, на которых проживаем, это дает дополнительную мотивацию менять наши поселки и наши города. Это дает нам мотивацию реализовывать социальные проекты, повышать качество жизни.

Главным событием форума стала церемония представления новых послов программы "Родные города". Это звание переходящее, каждый год его удостаиваются самые инициативные волонтеры, победители грантового конкурса и партнеры "Газпром нефти".

Ольга Чаплина, посол программы "Родные города":

Мы занимались с детьми из малообеспеченных семей, мы разрисовывали эко-сумки и устраивали аукцион на нашем предприятии. После этого мы устраивали театральную школу. Мы просто занимаемся с детьми, которым нужна наша помощь и поддержка.

При поддержке "Газпром нефти" послы продолжат свою работу истанут наставниками для сотен волонтеров и активистов.