  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургские победители школьных олимпиад получат 110 млн рублей
Сегодня, 17:47
98
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Петербургские победители школьных олимпиад получат 110 млн рублей

0 0

Победителям заключительного этапа всероссийской олимпиады выплатят по 500 тыс. рублей, призерам – по 300 тыс. рублей.

Петербургские школьники, которые стали победителями международных и всероссийских олимпиад, получат премии городского правительства. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщили 9 января в Смольном. 

Победителям заключительного этапа всероссийской олимпиады выплатят по 500 тыс. рублей, призерам – по 300 тыс. рублей. Всего присудят 326 премий на общую сумму 110 млн рублей. 

Все получатели выплат на дату проведения олимпиады должны обучаться в Северной столице по основным общеобразовательным программам. 

Ранее мы рассказывали о том, что более 700 петербургских спортсменов получили премии за высокие результаты. 

Фото: Piter.TV 

Теги: олимпиады, премии
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии