Петербургские победители школьных олимпиад получат 110 млн рублей

Петербургские школьники, которые стали победителями международных и всероссийских олимпиад, получат премии городского правительства. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщили 9 января в Смольном.

Победителям заключительного этапа всероссийской олимпиады выплатят по 500 тыс. рублей, призерам – по 300 тыс. рублей. Всего присудят 326 премий на общую сумму 110 млн рублей.

Все получатели выплат на дату проведения олимпиады должны обучаться в Северной столице по основным общеобразовательным программам.

Фото: Piter.TV