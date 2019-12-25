Премии петербургского правительства получили 15 юных спортсменов и пять тренеров

Ребятам и их наставникам выплатили по 25 тыс. рублей.

В Петербурге 15 детей-спортсменов и пять тренеров получили премии городского правительства. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, рассказали в Смольном 7 ноября.

Ребятам и их наставникам выплатили по 25 тыс. рублей. Критериями отбора стали результаты выступлений на официальных международных и всероссийских спортивных соревнованиях в 2024 году, для тренеров – достижения воспитанников.

Премия присуждается для стимулирования и мотивации юных спортсменов и тренеров Петербурга, повышения их спортивного мастерства. Пресс-служба Смольного

Фото: Piter.TV