Премии петербургского правительства получили 15 юных спортсменов и пять тренеров
Сегодня, 14:21
141
Ребятам и их наставникам выплатили по 25 тыс. рублей.

В Петербурге 15 детей-спортсменов и пять тренеров получили премии городского правительства. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, рассказали в Смольном 7 ноября. 

Ребятам и их наставникам выплатили по 25 тыс. рублей. Критериями отбора стали результаты выступлений на официальных международных и всероссийских спортивных соревнованиях в 2024 году, для тренеров – достижения воспитанников. 

Премия присуждается для стимулирования и мотивации юных спортсменов и тренеров Петербурга, повышения их спортивного мастерства. 

Пресс-служба Смольного 

Ранее на Piter.TV: лауреатами премии "За гуманизацию школы Петербурга" стали 100 человек. 

Фото: Piter.TV 

